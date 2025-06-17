Sosyal Medya Kandırmacası Cinayetle Bitti: Genç Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

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Sosyal Medya Kandırmacası Cinayetle Bitti: Genç Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
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Küçükçekmece'de, 16 yaşındaki genç, sahte kadın profiliyle arkadaşını kandırdı. Gerçek kimliği öğrenildikten sonra buluştukları restoranda tartışan ikili arasında kavga çıktı. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Furkan C., polis tarafından yakalandı.

Küçükçekmece'de sosyal medya kandırmacası cinayetle bitti: Cinayet anı kamerada

Arkadaşını sahte kadın profiliyle kandıran genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece'de, 16 yaşındaki genç, sosyal medya üzerinden kadın kimliğiyle sahte bir hesap açarak 17 yaşındaki arkadaşı Furkan C. ile uzun süre görüştü. Gerçek ortaya çıkınca ikili, bir restoranda buluşarak tartıştı. Büyüyen tartışmada Furkan C, arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Hastaneye kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Botan B., sosyal medya üzerinden açtığı sahte kadın profiliyle arkadaşı Furkan C., ile bir süre görüştü. Kadın sandığı kişiyle bir süre yazışan Furkan C., gerçek kimliği öğrendiğinde büyük bir öfkeye kapıldı. Sabah saatlerinde çorba almak üzere restorana gelen Botan B., restoran önünde Furkan C. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Furkan C., Botan B.'yi sırtından defalarca bıçakladı.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı ancak Botan B. aldığı ağır bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Furkan C., ise olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Botan B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Furkan C. İse kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Cinayet anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde arkadaşı tarafından bıçaklanan gencin yere yığıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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