Sermaye piyasasında yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı bilgi paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasası araçları fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararlarını etkilemek amacıyla yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, manipülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na şüphelilerin tespit edilmesi ve delillerin toplanması için talimat verildi. - İSTANBUL

