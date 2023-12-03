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Sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında kavga çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı.

Fenomenlerin hayran buluşmasında ortalık karıştı

İSTANBUL - "Yakışıklı güvenlik" ve "Xorto" adıyla tanınan sosyal medya fenomenleri, Esenyurt'ta hayran buluşması düzenledi. Etkinlikte iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'nın düzenlediği hayran buluşmasında ortalık karıştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, sosyal medya fenomenleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılamazken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Arbedede bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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