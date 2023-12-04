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Sosyal medya fenomenlerinin hayran buluşmasında bıçaklı saldırı

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Esenyurt'ta düzenlenen bir hayran buluşmasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta, sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında çıkan tartışmada 1 kişiyi bacağından bıçakla yaralayan 3 şahıs yakalandı.

Olay, 03 Aralık tarihinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanmıştı. Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve "Xorto" adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonucunda ise Y.B. isimli şahıs bacağından bıçakla yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Y.B.'nin sosyal medya fenomenleri ile fotoğraf çektirmek için sırada beklediği esnada 3 şahsın sırasını aldığı ve yaşadıkları tartışma sonucunda şüpheli şahıslardan birinin yanında bulunan bıçağı çıkararak kendisini bıçaklayıp kaçtıkları öğrenildi. Yapılan araştırmalar neticesinde D.G, D.Ç, isimli yaşı küçük şahıslar ile Y.K. isimli şahıs olduğu tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslara yönelik tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı Esenyurt Aralık Olay Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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