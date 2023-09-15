Sosyal medya fenomeni Tarık Aydın, dövülerek kemikleri kırılan ev sahibinin tahliyesine tepki gösterdi

Gaziosmanpaşa'da oturduğu binanın tadilatı nedeniyle tartıştığı ev sahibinin kardeşi Celal Demircan tarafından dövülerek kemikleri kırılan sosyal medya fenomeni Tarık Aydın, sanığın tahliyesine ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmemesine tepki gösterdi. Dosyanın yeniden ele alınmasını istediğini belirten Aydın, "Tutuklanmasını istiyorum, ölebilirdim o anda. Çünkü öyle bir vurdu ki bana kendime gelemedim. Hala sol tarafım buzlu. Ekmeğimi yüzümle kazanıyorum" dedi.

Olay, 15 Ekim 2022 tarihinde yaşandı. Çatı yenileme mevzusu yüzünden tartıştığı ev sahibinin kardeşi Celal Demircan'ın kendisine yumruk attığını bu esnada yere düştüğünü ve tekmelendiği iddia eden Aydın, şikayetçi oldu. Şikayetin ardından ev sahibi Demircan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda sanık Celal Demircan hakkında "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 20 Aralık 2022 tarihindeki duruşmada Celal Demircan kendisine iftira atıldığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Maddi durumunun iyi olduğunu bu yüzden Tarık Aydın'ın olaydan sonra akrabalarından para istediğini ileri süren Demircan beraatini ve tahliyesini istedi. Şikayetçi Aydın ise "Uzlaşmak istediler. Ben de tedavi ve ameliyat zararları da gözeterek 40 bin dolar istedim" dedi. Mahkeme, ilk duruşmada sanığın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine görülen ikinci duruşmada, Aydın'ın avukatı, sanığın eyleminin gasp suçunu oluşturduğunu belirterek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddederek duruşmayı 2 Kasım tarihine bıraktı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Sanık Celal Demircan'ın tahliyesine ve davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmemesine tepki gösteren Tarık Aydın basın açıklaması yaptı. Olayı anlatan Aydın, "Beni evden çıkartmak ve başka birisine fahiş fiyatla vermek için benim ev sahibi ile dayısı bir plan yaptılar. Beni evden zorla çıkarttıktan sonra bin liraya oturduğum evi, 5 bin liraya kiraya verdiler. Çatı parasını bahane ettiler, evime geldiler '2 bin 500 lira çatı parası ver' dediler. Ben de 'Tamam vereyim, kiradan düşüreyim' dedim. Ev sahibi ise 'Yok vereceksin' dedi. Sonra başka masraflar da çıkardılar, bahane arıyorlardı. Vermiyorum dedim, içeriye zorla girdi eşyalarımı dağıttı. Bu ülkenin savcısı, hakimi var deyince onlar küfür etti ve bana yumruk attı. O anda yere düştüm, yerdeyken gözüme bir tekme yedim sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım. Sonra karnıma vurmuş kaburgalarım çatladı. Kendime geldiğimde kan revan içindeydim, 112'yi aradım hastaneye götürdüler beni. Polisi de aramıştım, ancak gelmedi. Üç gün sonra medyanın devreye girmesiyle beraber bu şahıs tutuklandı. 62 gün hapis yattı" dedi.

SANIĞIN TUTUKLANMASINI İSTİYOR

Aydın, "Tutuklanmasını istiyorum, ölebilirdim o anda. Çünkü öyle bir vurdu ki bana kendime gelemedim. Hala sol tarafım buzlu. Ekmeğimi yüzümle kazanıyorum. Beni herkes tanıyor. 2 milyon takipçim var. Kimsenin parasına kalmadım. Ses birinciliğim vardı. Birçok yerden bana teklif geldi. Beni Orhan Gencebay okuttu. Ne yapıyorum ben şiirlerle skeçlerle ekmeğimi gene kazanıyorum. Evi değiştirdim, ev onların olsun. Gitsin başkasına 5 bin liraya kiraya versin. Ben yüce Türk adaletine inanıyorum, ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyorum" diye konuştu. Aydın, dosyanın tekrar incelenmesini istediğini, olayın kasten yaralama olduğunu belirtti.