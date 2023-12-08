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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldı

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Sosyal medya platformunda yayınladığı görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bağdaçiçek, görüntülerini sadece 160 takipçisiyle paylaştığını belirtti ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

SOSYAL medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle dün gözaltına alınan Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gizem Bağdaçicek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Pornografik görüntülerini sadece 160 takipçisiyle paylaştığını belirten Bağdaçiçek, Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum dedi.

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle dün gözaltına alınmıştı. Gizem Bağdaçiçek emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifade veren Bağdaçiçek dün serbest bırakıldı.

160 TAKİPÇİMLE PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLERİMİ PAYLAŞMIŞTIM

Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur. Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım ifadelerini kullandı.

BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUM

Bağdaçiçek ifadesinin devamında, Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gözaltı 3. Sayfa Medya Güncel Haberler

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