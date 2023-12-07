Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformundaki görüntüleri nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı. Bağdaçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformundaki görüntüleri nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Bağdaçiçek 'müstehcenlik' suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL