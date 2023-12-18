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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmekten gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve beraberindeki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmekten cuma günü gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve beraberindeki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, hakkında "azmettirmek" suçlamasıyla geçen cuma günü beraberindeki 5 kişi ile birlikte İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ronay dahil, biri yaşı 18'den küçük olmak üzere toplam 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolü için önce hastaneye gönderildi. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda sevk edildi.

Operasyonun geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların sonunda, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri ve azmettirici olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın yakalanması için 15 Aralık Cuma günü operasyon düzenledi. Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonda Ronay dahil, biri yaşı 18'den küçük olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilere ait evlerde gerçekleştirilen aramalarda ise 9 milimetre çapında bir otomatik silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 58 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, 4 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bu sabah erken saatlerde emniyetten çıkarılarak önce sağlık kontörlü için hastaneye, oradan da soruşturmanın yürütüldüğü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ece Ronay İstanbul Haberler

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