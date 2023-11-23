Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı

İSTANBUL - Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Banu Parlak savcılık ifadesine ulaşıldı.

Sosyal medya mecraları üzerinden silahlı paylaşımı yaptığı gerekçesi ile dün akşam gözaltına alınan Banu Parlak Büyükçekmece adliyesine sevk edilmiş adli kontrol şartıyla da serbest bırakılmıştı. Parlak'ın savcılıkta, "Bu silahı ruhsatsız bulundurduğumu kabul ediyorum. Ben bu silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Aramada polisler başlangıçta silahı bulamamıştı. Ben kendi rızam ile teslim ettim. Başka silahım bulunmamaktadır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. İndirimli ceza olursa kabul etmek istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Tabancayı internetten bir kişi tarafından aldığını anlatan Parlak, "Videodaki beyaz renkli silah yaklaşık bir buçuk yıl önce iş yerine gelen hatırlamadığım bir kişiye aitti. Seans sırasında silahı ben alıp story çekmiştim. Silahın gerçek olmadığını söylemişti. Benim bu silaha ilişkin ruhsatım yoktur. Herhangi bir silaha ilişkin de ruhsatım bulunmamaktadır. Benim Bahçeşehir'deki iş yerim kurşunlandığı için Ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten Aydın isimli bir şahıstan aldım. Whatsapp üzerinden iletişime geçtik. Bana numaramı kaydetme dediği için kaydetmedim. Şu anda numarası bende mevcut değildir. Daha sonra silahı farklı biriyle iş yerime gönderdi. Bende parayı nakit olarak verdim. Bu silahı ruhsatsız bulundurduğumu kabul ediyorum. Ben bu silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Aramada polisler başlangıçta silahı bulamamıştı. Ben kendi rızam ile teslim ettim. Başka silahım bulunmamaktadır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. İndirimli ceza olursa kabul etmek istiyorum" şeklinde ifade verdi.