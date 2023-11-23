İstanbul'da sosyal medyadaki silahlı paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Sosyal medya mecraları üzerinden silahlı paylaşım yaptığı gerekçesi ile dün akşam gözaltına alınan Banu Parlak, sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Parlak'ın savcılıktaki ifadesinde iş yeri kurşunlandığı için ekim ayı başında internetten aldığı silahı herhangi bir yerde kullanmadığını ve indirimli cezayı kabul etmek istediğini söylediği öğrenildi. İfadesinde tabancayı internetten bir kişiden aldığını anlatan Parlak, "Videodaki beyaz renkli silah yaklaşık bir buçuk yıl önce iş yerine gelen hatırlamadığım bir kişiye aitti. Seans sırasında silahı ben alıp story çekmiştim. Silahın gerçek olmadığını söylemişti. Benim bu silaha ilişkin ruhsatım yoktur. Herhangi bir silaha ilişkin de ruhsatım bulunmamaktadır. Benim Bahçeşehir'deki iş yerim kurşunlandığı için ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten Aydın isimli bir şahıstan aldım. WhatsApp üzerinden iletişime geçtik. Bana numaramı kaydetme dediği için kaydetmedim. Şu anda numarası bende mevcut değildir. Daha sonra silahı farklı biriyle iş yerime gönderdi. Ben de parayı nakit olarak verdim. Bu silahı ruhsatsız bulundurduğumu kabul ediyorum. Ben bu silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Aramada polisler başlangıçta silahı bulamamıştı. Ben kendi rızam ile teslim ettim. Başka silahım bulunmamaktadır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. İndirimli ceza olursa kabul etmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL