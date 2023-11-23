Sosyal medya fenomeni Banu Parlak ifade verdi

Sosyal medya hesabından silahla video çekerek insanları özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı. Parlak, işyerine yapılan silahlı saldırı sonrası tabancayı internet üzerinden temin ettiğini ve sosyal medyada yayınladığı videodaki silahın müşterisine ait olduğunu söyledi.

SOSYAL medya hesabından silahla video çekerek insanları özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı. Parlak'ın ifadesinde, işyerine yapılan silahlı saldırı sonrası tabancayı internet üzerinden 120 bin liraya temin ettiğini, sosyal medyada yayınladığı videodaki silahın ise bir müşterisine ait olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medya hesabından bir silahla video çektiği anları paylaştı. Görüntülerde silahın ruhsatlı olduğunu ve silaha meraklı olduğunu ifade eden Parlak hakkında Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Parlak, dün akşam gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı. Parlak'ın ifadesinde, "Başakşehir'deki güzellik merkezim 2 kez kurşunlandı. Bu sebepten ötürü can güvenliğimi sağlamak amacıyla silah temin etmeye karar verdim. Ruhsat işlemleri uzun sürünce internet üzerinden tanımadığım birinden 120 bin liraya silahı satın aldım. Tabancayı iş yerindeki çekmeceme koydum. Daha sonra da evime götürdüm. Bu silahı üzerime alıp taşımadım, evimde taşıdım. Videoda görülen silah ise işyerime gelen bir erkek müşterime aitti. 1 buçuk sene önce sosyal medya hesabım için espri maiyetinde çektiğim bir videoydu. Silah gerçek değil, o yüzden alıp video çektim. Yaşanan son olaylardan sonra beni zor durumda bırakmak için sanki yeni paylaşmışım gibi servis ediyorlar" dediği öğrenildi.