Sosyal medya dolandırıcısı hakkında hapis cezası

SOSYAL medya hesabı üzerinden deprem bölgesinde olduğunu ve depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek acil para yardımı istediği iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Erhan Başzurna, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.<Şüpheli Erhan Başzurna Facebook hesabından deprem bölgesinde olmamasına rağmen orada olduğunu ve depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek acil para yardımı gerektiği yönünde 13 Şubat 2023'de paylaşımda bulundu. IBAN numarasını paylaşan şüphelinin menfaat elde etmeye çalıştığı saptandı. Polis tarafından yaptığı paylaşımların ekran görüntüleri alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis ifadesinde yazıyı yazarken alkollü olduğunu, neden bu yazıyı yazdığını bilmediğini, hesabına para gelseydi deprem bölgesindeki insanlara yardım yapacağını ve dolandırıcılık amacı olmadığını ileri sürdü. Temizlik görevlisi olduğunu ifade eden Başzurna, "Olay anında alkollüydüm. Hap kullanmıştım. Herkesten özür dilerim, serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. Başzurna, "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023