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Sosyal Medya Dolandırıcısı, Değerli Eşya Kargosu Göndereceğim Dediği Yabancı Uyrukluyu 283 Bin Lira Dolandırdı

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Küçükçekmece'de bir sosyal medya dolandırıcısı, yabancı uyruklu bir kişiyi 'değerli eşya kargosu göndereceğim' diyerek 283 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılık olayı sonrası şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Küçükçekmece'de "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım" diyen sosyal medya dolandırıcısı, yabancı uyruklu kişiyi 283 bin lira dolandırdı.

Olay 20 Şubat'ta Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. (34) sosyal medyadan tanıştığı yabancı uyruklu şüpheli tarafından "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım" bahanesiyle dolandırıldı. Şüpheli S.G., Y.A.'ya kargo güvenliği için ödeme yapması gerektiğini kendisinin dönünce kargoları alıp ödemeyi iade edeceğini söyledi. Buna inanan Y.A. yurtdışından gelen kargolara yaklaşık 283 bin lira para ödedi. Bir süre sonra şüphelenen Y.A. durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda sahte hesap açıp Y.A.'yı dolandırdığı iddia edilen S.G. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 suç kaydı olan S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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