Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Kadın, Sahte Asker Hesabıyla 24 Bin TL Kayıp Verdi

'Amerikan ordusunda askerim' diyen kadın hesabı üzerinden dolandırıldı

Mağdur Hilal Hüner: "700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi"

"Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım"

HATAY - Hatay'da bir kişi, sosyal medya üzerinden tanışıp sohbet ettiği, 'Maria Miles' ismiyle kendini Amerikan ordusunda görevli çavuş olarak tanıtan kadın hesabı tarafından 24 bin 321 TL dolandırıldı.

Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner, sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' isimli bir kullanıcıyla iletişime geçti. Kadın fotoğrafı kullanan hesapla İngilizce başlayarak Türkçe mesajlaşmayı sürdüren Hüner, kadının kendisine aşık olduğu yalanı karşısında sohbet etmeye devam etti. Bir süre sonra Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını söyleyen hesabın yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Hüner, hesap tarafından gönderilen hesap numarasına 24 bin 321 TL kargo ücreti altında para gönderdi. Parayı yatırdıktan sonra dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayan Hüner, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına giderek kendini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlamayan Hüner, başkalarını da bu şahıslar tarafından tuzağa düşmemesi için uyardı.

"700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi"

Sahte hesapla mesajlaşmaya başlama sürecinden bahseden Hilal Hüner, "Maria Miles adında biri bana tanışmak için Instagram'dan mesaj attı. Yemen'de olduğunu ve askeri barış gücü ekibinde olduğunu söyledi. Orada büyük bir ganimet ele geçirdiğini ve bu ganimetleri kargo aracıyla ülke dışına çıkarmak istediğini söyledi. 700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Benden çok hoşlanmış. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur durumdayım" dedi.

Erkek şahıs hesabına 24 bin 321 TL para gönderdi

Gönderilen Mehmet K. isimli erkek şahıs hesabına 24 bin 321 TL para yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Hilal Hüner, "Aşk yok. Bir türlü aşık olamadım. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı hissettim. Başkaları dolandırılmasın, canı yanmasın ve mağdur olmasın. Bunlar çete veya şebekenin en kısa zamanda başkalarının canı yanmasın diye yakalanmasını istiyorum. Başıma bunların geleceğine inanmayan birisiyim ama maalesef başımıza geldi. 24 bin 321 TL param gitti. Kargo parası diye ödemeye gittim. Şirket hesabına yatırmam gerekirken ben gidip şahsi hesaba yatırmışım. Maria Miles'e ulaşamıyorum. Hesabını kapatmışlar ve sahte hesap kurmuş" ifadelerini kullandı.