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Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 40 Şüpheli Gözaltında

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 40 Şüpheli Gözaltında
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Eskişehir merkezli 18 ilde sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadi ile 112 kişiyi dolandırdığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı. Kurulan 23 paravan şirket sayesinde 2,5 milyar TL haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.

Eskişehir merkezli 18 ilde sosyal medya üzerinden verdikleri reklamlarla yüksek kazanç vaadettikleri 112 kişiyi dolandıran 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları 23 paravan şirket üzerinden 2,5 milyar TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli 18 ilde çalışma yapıldı. Eskişehir merkezli olarak Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat illerinde haksız kazanç sağlamak isteyerek 'yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi' başlıkları ile sosyal medya uygulamalarında reklam ve ilan veren, yanıltıcı paylaşımlarda bulunan, web sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri şahısların kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağlayan ve haksız kazanç temin eden şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Farklı şehirlerde 23 adet paravan şirket kurularak 111 olayda 112 kişinin dolandırıldığını tespit eden ekipler, şüphelilere ait banka hesap hareketlerinde 2023-2024 yıllarında yaklaşık 2,5 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığını belirledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 kişi Gürcistan'a, 1 kişi de Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. Operasyonlarda toplam 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 24 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin de gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Sosyal Medya Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Finans Medya Suç

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