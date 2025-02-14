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Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 10 Milyon TL Haksız Yardım Topladılar

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 10 Milyon TL Haksız Yardım Topladılar
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Amasya'da sosyal medya üzerinden hasta görüntüleri kullanarak 16 bin kişiden 10 milyon TL'den fazla yardım topladığı belirlenen dolandırıcılar yakalandı. Vatandaşlar, dolandırıcılara gereken cezaların verilmesini istiyor.

Sosyal medya üzerinden hasta ve mağdur kişilerin görüntülerini kullanarak 16 bin kişiden 10 milyon TL'den fazla haksız yardım topladıklarının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşlar dolandırıldıklarını polisten öğrendi. Vatandaşlar, tutuklanan dolandırıcıların gereken cezayı almalarını istiyor.

Telefonuyla sosyal medyada gezinirken karşılaştığı hasta vatandaşın görüntülerinden etkilenip yardım faaliyetinin valilik onaylı olup, olmadığını araştırmadan para gönderen Amasyalı Murat Saraç, kendisini arayan polislerden benzer şekilde dolandırılan 16 binden fazla kişi olduğunu öğrendi. Duyduklarına inanamayan evli ve 3 çocuk babası Saraç, "Polise 'bizi kim dolandıracak, böyle bir şey yaşamadık' dedik. İnsanların iyi niyetini suistimal ederek bir dolandırıcılık şebekesi kurmuşlar. Biz de kurbanı olduk. Gereken cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada çeşitli yardım hesapları oluşturarak yardıma muhtaç kişilerin, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşıp tedavi, bakım amaçlı yardım talep ettikleri, bu hesaplar aracılığıyla Amasya'da 40 kişi olmak üzere, 81 ilde toplam 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin TL yardım parası toplandığı belirlendi. Paraları toplayan kişilerin şahsi olarak alışveriş harcamalarında, fatura ödemelerinde, oyun ve bahis sitelerinde, altın alımlarında, sosyal medya üzerinde yayınlanan reklam ücretlerinin karşılanmasında bu paraları harcadığı tespit edildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik olarak Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Amasya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler C.A., N.A., H.S., C.S., B.S., M.S. ve H.S. isimli 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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