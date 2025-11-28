Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Yatırımcıları sosyal medyadaki sahte paylaşımlarıyla kandıran SPK dolandırıcılarına yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan kişiler, bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştirmek, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapıp yapay artış veya düşüşlere yol açarak yatırımcıları zarara uğratmakla suçlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, borsa manipülatörlüğü yapan bir şebeke daha çökertildi. İstanbul Mali Şube polisi, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir şebekenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiğini, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak yapay artış veya düşüşlerle yatırımcıların zarara uğrattıklarını tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda şebekeye yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Zanlılar emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL