Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin arandığı bildirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 1.5 yıl süren teknik ve fiziki çalışmada, bazı şüphelilerin, vatandaşların sosyal medya hesaplarına sahte 'telif ihlali', 'hakkınızda şikayet var', 'hesabınız kapatılacak' şeklinde sahte mesajlar atarak, mesajların uzantılarına ekledikleri linklerle kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçirdikleri belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden, 'yüksek miktarda para kazanıldığına' ilişkin dekont ve yazı paylaşarak hesap sahibinin arkadaş çevresini forex, iddia, kripto para gibi işlemlerde yüksek kazanç sağlama konusunda ikna ettikleri, sonrasında kişilere kazandıklarına dair sahte dekontlar göndererek, kazançlarını almaları için vergi ödemesi adı altında para istedikleri, ödeme yapmayan kişilere ise tekrardan farklı sahte avukat profilleri ile haklarında dava açılacağı, icra başlatılacağı gibi tehditlerle korkuttukları tespit edildi.

200 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi

Dolandırılan vatandaşların şikayeti üzerine ilgili kurumlarla koordineli yürütülen çalışmada, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalar, şans oyunları firmaları, telefon operatörleri ile yapılan yazışmalar ve gelen verilerin analizi sonrası, şüphelilerin banka hesaplarında 164 milyon 148 bin 414 TL para transferi olduğu, kazançların bitcoin, altın ve araç alımı gibi yollarla hesaplardan çıkartıldığı anlaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah belirlenen 20 şüphelinin yakalanması için Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisleri ve dron desteğinde 200 personelin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda, 1'i cezaevinde olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 16 cep telefonu, 4 hafıza kartı, 4 bilgisayar, 42 adet dijital materyal, 7 bin lira nakit para, 400 bin liralık çek ve 310 bin 700 TL değerinde kendi hesabına para yatırıldığına dair dekont ele geçirilirken, şüphelilere ait 3 araca el konuldu.