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Sorgun'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sorgun'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçe merkezinde yaşandı. Olayda, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, cebindeki bıçakla H.Ş'yi yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların emniyet güçleri ve 112 acil servise haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Yozgat Sorgun 3. Sayfa Haberler

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