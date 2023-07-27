Sorgun'da 200 dekar ekili tarım arazisi küle döndü

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Caferli köyünde buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 200 dekar alan zarar gördü. Yangın bugün sabah saat 10.00 sıralarında Caferli köyü yakınlarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sorgun Özel İdare Müdürlüğüne bağlı iş makineleri ve Sorgun İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına köylülerde traktörlere bağlı pulluklarla deste verdi. Bu sırada alevler arasında kalan saman yüklü bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT