Son Dakika | Zonguldak'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, içinde 5 kişinin bulunduğu yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, içinde 5 kişinin bulunduğu yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi yalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim K. (50) idaresindeki 34 VM 0131 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki önce reklam tabelasına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kazada hafif şekilde yaralanan 3 yolcu tedbir amaçlı Ereğli'de bulunan hastanelere sevk edildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Zonguldak'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.