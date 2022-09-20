Son Dakika | Zonguldak Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kdz. Ereğli ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kdz. Ereğli ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kdz. Ereğli'de, adli makamlardan alınan izinler doğrultusunda bir kişinin evi, üzeri ve eşyalarında arama yaptı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada 250 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Zonguldak Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Haberler

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