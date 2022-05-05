Son dakika: Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Son dakika: Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

KARACASU, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Değirmenyanı mevkiinde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlerin çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçraması engellendi. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacasu, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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