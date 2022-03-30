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Son Dakika | Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Adana'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 100. Yıl Ormanı yanında yanındaki kadınla yürüyüş yapan Aziz Tatlı (60) aniden fenalaştı. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tatlı'nın cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tatlı'nın yanında bulunan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Son Dakika | Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

Son Dakika | Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

Son Dakika | Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

Son Dakika | Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozan, Adana, Aziz, 3. Sayfa, Haberler

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