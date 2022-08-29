Son Dakika | Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Çerkeş - Kızılcahamam karayolu Yumaklı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.B. (50) idaresindeki 42 UD 691 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü A.O.B. (50), M.S. (21) ve D.B. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızılcahamam Tragger Çankırı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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