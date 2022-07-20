Son dakika... Yaylada rahatsızlan kadın yolda kalınca helikopter ile hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Yaylada rahatsızlan kadın yolda kalınca helikopter ile hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Yaylada rahatsızlan kadın yolda kalınca helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da yanlış hap içen ve rahatsızlanan kadına karayolu ile ulaşılamayınca devreye jandarma girdi.

Elazığ'da yanlış hap içen ve rahatsızlanan kadına karayolu ile ulaşılamayınca devreye jandarma girdi. Helikopter ile bölgeye giden ekipler, kadını alarak hastaneye yetiştirdi.

Olay, Palu ilçesi Gemtepe köyü Rem yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zülfiye Ersöz (61), yanlış ilaç alınca vücudunun çeşitli yerlerinde şişme meydana geldi. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezine haber verildi. Fakat sağlık ekipleri, yolun bir bölümünde çökme meydana geldiği için hasta kadına ulaşamadı. Bunun üzerine devreye Elazığ İl Jandarma Komutanlığı girdi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ile irtibata geçildi ve helikopter tahliyesi kararlaştırıldı. Kısa süre içerisinde helikopter, 7 personel, 1 doktor ve 1 hemşire ile sıhhi tahliye için kalkış yaptı. Helikopter ile yayladan alınan kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Helikopter Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title