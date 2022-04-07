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Son dakika: Yatağan'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Yatağan'da orman yangını

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Katrancı Mahallesi ile Çallı mevkii arasında orman yangını başladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Katrancı Mahallesi ile Çallı mevkii arasında orman yangını başladı.

Yol üzerinde bulunan otluk alanda başlayan orman yangını, vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ve Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yoğun fıstık çamının bulunduğu ve yöre halkının tek geçim kaynağı olan bölgede başlayan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin çevreye çabuk yayıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika: Yatağan'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Yatağan, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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