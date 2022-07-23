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Son dakika haber | Samsun'da 95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Samsun'da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan 95 yaşındaki Yunus K.'nin kullandığı 55 HL 271 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Vakkas G. ile M.S.G. (17) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise kameraya saniye sariye yansıdı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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