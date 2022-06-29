Son dakika... Yaşlı kadının kazanını ve demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir evden bakır ve alüminyum kazan ile inşaat demiri çalan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahallede ikamet eden 75 yaşındaki C.K. adlı yaşlı kadının evinde bulunan 2 adet bakır ve 1 adet de alüminyum kazanı ile 140 adet inşaat demiri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Yaşlı kadının ihbarı sonrasında güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlığın gerçekleştirildiği aracın plakasını belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç, takip sonucu durduruldu. Araçtaki S.D., R.S. ve F.S. adlı şüpheliler gözaltına alınırken çalıntı malzemelere de el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Göksun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak Elbistan E Tipi Kaplı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa