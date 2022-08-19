Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son Dakika | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Elazığ'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Elazığ'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Hafız Abdullah Nazırlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 66 yaşındaki Alparslan Tuna'nın evine gelen kardeşi kapıyı çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine anahtarla eve giren kardeşi, Tuna'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Tuna'nın kardeşinin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title