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Son dakika: Yaşadığı villada ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Yaşadığı villada ölü bulundu

Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yaşadığı villada ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yaşadığı villada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahllesi'nde meydana gelen olayda; A.Y.'nin (66) ikametine gelen yakınları şahsı hareketsiz bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından A.Y.'nin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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