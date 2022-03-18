Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. isimli 4 şüpheli, bahis oynanan paralarla birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 56 bin 175 TL, banka kartları, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Polis, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title