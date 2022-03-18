Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. isimli 4 şüpheli, bahis oynanan paralarla birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 56 bin 175 TL, banka kartları, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa