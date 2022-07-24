Son dakika haberi: Yangından kaçamayan kaplumbağalara HAYDİ timi sahip çıktı Son dakika haber... Yangından kaçamayan kaplumbağalara HAYDİ timi sahip çıktı Kırklareli HAYDİ Timi, yangından mahsur kalan kaplumbağaları tek tek toplayarak tedavi ettirdi. Yangından kaçamayan kaplumbağalara HAYDİ timi sahip çıktı KIRKLARELİ - Kırklareli HAYDİ Timi, yangından mahsur kalan kaplumbağaları tek tek toplayarak tedavi ettirdi. Kırklareli Merkez İlçe Koruköy bölgesinde çıkan ve yoğun uğraşlarla akşam saatlerinde söndürülen yangın bölgesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi yangından zarar gören hayvanların tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için yangın bölgesinde arama, kurtarma ve rehabilitasyon faaliyeti yürütüyor. Yangından kaçamayan ve susuz kalan kaplumbağalar Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak tedavileri yaptırıldıktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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