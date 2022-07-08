Son Dakika | Yanan aracın sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarıştılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Yanan aracın sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Yanan aracın sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarıştılar

Son dakika 3. sayfa haberi... ABD'nin Toronto kentindeki otoyolda bir araç sürücüsü, geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle kaza yaptı.

ABD'nin Toronto kentindeki otoyolda bir araç sürücüsü, geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle kaza yaptı. Araçtan duman yükselirken, sürücü yoldan geçenlerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

ABD'nin Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bir araç sürücüsü, Kraliçe Elizabeth Otoyolunda seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak orta refüje çıktı. Araçtan duman yükselirken, çevredekiler duruma kayıtsız kalmadı. Yoldan geçen 3 kişi, duman çıkan araçtaki sürücüyü kurtarabilmek için seferber oldu. Uzun uğraşların ardından kapı açıldı ve 36 yaşındaki sürücü araçtan çıkarıldı. Araç ise saniyeler sonra alevlere teslim oldu. Sürücünün yardımına koşan Fabricio Lauar, "O anda onu dışarı çıkarmamız gerekiyordu, birkaç saniye sonra araç patlayabilirdi. Hepsi ekip çalışmasıydı, onu çıkardığımız için şanslıydık" dedi. - TORONTO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Kraliçe Elizabeth Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title