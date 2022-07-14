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Son dakika haberleri | "Yan bakma" kavgasında kanlı bitti: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da yan bakma tartışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.

Antalya'da yan bakma tartışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı. Olayın şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 kişinin karıştığı yan bakma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Abdulkadir U, yanında bulunan tabanca ile Hüseyin B, ve Kerem V.A'yı silahla yaralayarak motosikleti ile olay yerinden uzaklaştı. Silahla yaralanan Hüseyin B. ve Kerem V.A, kendi araçlarıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olaya karışan kişilerin hastaneye gittiğini belirledi. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Hüseyin B'nin 4, Kerem V. A'nın 1 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası incelemeleri ve ifadeler doğrultusunda iki kişiyi yaralayan kişinin kimliğini tespit etti.

EVİNDE SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI.

Polis ekipleri sabah saatlerinde iki kişiyi yaralayan Abdulkadir U'nun ev adresine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Abdulkadir U, gözaltına alınırken, aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Abdulkadir U., emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdulkadir U, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

(Fadıl Kösedağ - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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