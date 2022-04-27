Son dakika... Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarı çalışmalar neticesinde, Esenköy beldesinde M.E.Y'nin yasa dışı tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma, şahsın iş yerinde aramalar gerçekleştirdi.

Aramada, 10 bin 750 adet sigara kağıdı, 6 bin 800 boş makaron, bin 260 adet dolu makaron, 14 adet tütün basma aparatı, 12 kilo nargile kömürü, 11,5 kilo nargile tütünü, 6,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa