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Son dakika... Yakıt tankeri şarampole sürüklendi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Yakıt tankeri şarampole sürüklendi: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankerinin şarampole sürüklenmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankerinin şarampole sürüklenmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Mehmet Beşir Ceylan idaresindeki 42 Y 7067 plakalı Mercedes marka yakıt tankeri, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Aşağıçöplü Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Beşir Ceylan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan ve boş olduğu öğrenilen yakıt tankeri, Bölge Trafik Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Mercedes Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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