Son dakika! Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kavga, İncilli Mahallesi Cemallettin Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Bu esnada 3 kişi aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet El Abıd (30) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kavga sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; yaralı bir kişinin yerde yattığı ve ekiplerin bölgeye geldiği anlar yer aldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title