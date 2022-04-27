Son dakika: Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Van'daki cinayetle ilgili 1 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasten adam öldürme olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın faali olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title