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Son Dakika | Van'da terör operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Van'da terör operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

VAN (İHA) - Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14- 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 32 şahıs ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs olmak üzere toplam 45 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör, Van, 3. Sayfa, Haberler

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