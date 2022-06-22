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Son dakika! Uyuşturucu taciri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Uyuşturucu taciri tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda H.Ş. (42), A.Ü. (20) ve A.D. (23) yakalandı. Şüpheli şahıslardan 2 adet fişeklenmiş halde 1.55 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edilen N.Y.'nin (34) Turgutlu ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramada 9 mm kurusıkı tabanca ve 46 gram esrar maddesi ele geçirildi. Her 4 şahısa 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılırken, N.Y. İsimli şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından N.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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