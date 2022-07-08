Son dakika! Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika! Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 5 şüpheli satışa hazır vaziyette esrar maddesi, eroin, metamfetamin maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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