Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastaonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.
Kastaonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla yakalanan1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa