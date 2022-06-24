Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. 8 kişi serbest bırakılırken 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit ve Gölcük'te yapılan 3 farklı operasyonda 27,8 gram esrar, 8,25 gram metamfetamin, 1 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 8'i serbest bırakılırken Y.A., E.D., S.Ç., M.Y ve A.M.Ş isimli 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa