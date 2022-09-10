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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 2 bin 794 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 2 bin 794 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da polis tarafından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 bin 794 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 bin 794 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, kent merkezi Burmalı mahallesi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Polis önceden belirlediği 2 iş yeri ve bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 2 bin 794 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından A.S. ve S.K., isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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