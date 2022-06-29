Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika: Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'den getirdikleri uyuşturucuları Manisa'nın Turgutlu ilçesinde satmak isteyen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuları Manisa'nın Turgutlu ilçesinde satmak isteyen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu nakledileceği bilgisinin alınması üzerine Turgutlu girişinde 28 Haziran saat 23.45 sıralarında R.D. (28) ve F.K. (34) isimli şahıslar ekiplerce yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 86.86 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet 7.65 tabanca ve tabancaya ait 1 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title