Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar

Son dakika haber: Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna asılan "sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir" yazısı hayvan severlerden tepki çekti.

BOLU (İHA) - Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna asılan "sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir" yazısı hayvan severlerden tepki çekti.

Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesi yurt müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Yurt kapısının girişine asılan yasak yazısında, "Yurt bina ve eklentileri ile açık alanlarda hayvan beslemek fiilini işleyen öğrencilerimiz kınama cezası ile tecziye edilecektir" denildi.

Getirilen yasak öğrencilerin ve hayvan severlerin tepkisine sebep oldu. - BOLU

Son Dakika | Üniversite yurdundan tepki çeken karar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title