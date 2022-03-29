Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada - Haberler

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Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kameradaİSTANBUL Ümraniye'de bulunan bir mağaza zincirinin açılışında çeşitli ürünlerde indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağaza açılışına akın ederken büyük izdiham yaşandı.

Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de bulunan bir mağaza zincirinin açılışında çeşitli ürünlerde indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağaza açılışına akın ederken büyük izdiham yaşandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazaya akın etti. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada büyük izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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