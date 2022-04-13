Son Dakika | "Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre "Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
" Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı." - ANKARA
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