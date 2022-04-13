Son Dakika | "Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına... - Haberler

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Son Dakika | "Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | 'Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına...

Son dakika gelişmesine göre "Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

" Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, 3. Sayfa, Haberler

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