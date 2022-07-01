Son dakika: Ukraynalı turist, yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Ukraynalı turist, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Torba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için arkadaşı ile ilçeye gelen 26 yaşındaki Ukraynalı Anastasına Zahlıada, iddiaya göre alkol aldıktan sonra Torba sahilinde denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan Zahlıada, boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla baygın şekilde karaya çıkarılan Ukraynalı turist, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç turist, sağlık ekiplerince yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan turist, saatler süren yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa